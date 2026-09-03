Beşiktaş, mücadele vereceği Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi. Kadroda Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy ve Hyeon-gyu Oh'a yer verildi.

Trabzonspor Konferans Ligi kadrosunu bildirdi

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ KADROSUNU BELİRLEDİ

Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor da listesini teslim etti. Kadroya Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana, Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral, Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muci, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli, Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir ve Noah Saviolo yazıldı.

Trabzonspor'un fikstürü

15 Ekim 2026 KuPS Kuopio (D)

22 Ekim 2026 Hearts

5 Kasım 2026 Freiburg

26 Kasım 2026 CSKA Sofya

10 Aralık 2026 Jablonec

17 Aralık 2026 Kızılyıldız (D)