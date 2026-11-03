Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün Başkan Vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'a sunduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktürk, kendisi hakkında gündeme gelen istifa haberlerine de açıklık getirdi.

TÜM YÖNETİM KURULU İSTİFA DİLEKÇELERİNİ SUNDU

Fenerbahçe'de son dönemde alınan sonuçların ardından yönetim kurulunun geleceği gündeme geldi.

Barış Göktürk, yaptığı açıklamada tüm yönetim kurulu olarak istifa dilekçelerini Başkan Aziz Yıldırım'a sunduklarını ifade etti.

Bu gelişmeyle birlikte gözler, sarı-lacivertli kulübün başkanının yönetim kuruluna ilişkin vereceği karara çevrildi.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik bireysel istifa haberlerini değerlendirdi.

Göktürk, tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa dilekçesini Başkan Aziz Yıldırım'a sunduğunu belirtirken şahsına ilişkin müstakil bir istifa kararı bulunmadığını vurguladı.

Böylece Göktürk, yönetim kurulu üyelerinin ortak adımı ile kendisinin tek başına istifa ettiği yönündeki haberler arasında ayrım yaptı.

AZİZ YILDIRIM'IN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini sunmasının ardından Fenerbahçe'de yeni bir süreç başladı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın dilekçelere ilişkin tutumu, sarı-lacivertli kulübün yönetim yapılanmasının geleceği açısından belirleyici olacak.

Dilekçelerin sunulması, yönetim kurulunun tamamının görevinden ayrıldığı anlamına gelmiyor.



GÖZTEPE MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN TOPLANTI

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olunmasının ardından olağanüstü toplantı gerçekleştirmişti.

Başkan Aziz Yıldırım'ın uzaktan bağlantıyla katıldığı toplantıda kulübün sportif durumu ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Yönetim kurulunun istifa dilekçelerini sunmasıyla birlikte sarı-lacivertli kulüpte gündem, teknik direktör arayışının yanı sıra yönetimin geleceğine de çevrildi.

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