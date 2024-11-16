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Mike Tyson ile Jake Paul karşı karşıya geldi! İşte maçın kazananı

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi. Maçın yayımlandığı platform olan Netflix çökerken ikilin kazandıkları paralar dudak uçuklattı. 8 raunt sonunda müsabakayı kazanan isim 78-74'lük skorla Paul oldu.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 03:53 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 09:43
Mike Tyson ile Jake Paul karşı karşıya geldi! İşte maçın kazananı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi.

    Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaştığı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlandı. Yayın esnasında platform çöktü.

    Gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce sekiz karşılaşma gerçekleşti.

    Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi. Tüm biletler satıldı. VIP koltuklar ise 1,5 milyon Sterlin'den alıcı buldu. İşte dakika dakika yaşananlar...

    CANLI ANLATIM
    09:42 16 Kasım 2024
    NE KADAR KAZANDILAR?

    ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü. 

    08:40 16 Kasım 2024
    SAYGI GÖSTERDİ
    Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.
     
    08:37 16 Kasım 2024
    PAUL KAZANDI!

    8 rauntluk müsabakayı 78-74'le Jake Paul kazandı.

    08:31 16 Kasım 2024
    ALTINCI RAUND

    6. Round Puanı:

    Tyson: 9
    Paul: 10

    Toplam puanlama:

    Tyson: 56
    Paul: 58

    08:30 16 Kasım 2024
    BEŞİNCİ RAUND

    5. Round Puanı:

    Tyson: 9
    Paul: 10
    Toplam puanlama:

    Tyson: 47
    Paul: 48

    08:26 16 Kasım 2024
    DÖRDÜNCÜ RAUND GERİDE KALDI

    4. Round Puanı:

    Paul:10
    Tyson:9

    Toplam Puan:

    Paul:38
    Tyson:38

    08:13 16 Kasım 2024
    ÜÇÜNCÜ RAUNT: 4-8

    Müsabakada üç raund oynandı.

    3. Round Puanı:Paul:10
    Tyson:9

    Toplam Puan:

    Paul:28
    Tyson:29

    08:09 16 Kasım 2024
    İKİNCİ RAUNT: 3-8

    Mücadelede ikinci raund gerçekleştirildi.2. Round Puanı:Paul:9
    Tyson:10 
    Tyson:20

    Toplam Puan:

    Paul:18
    Tyson:20

    08:06 16 Kasım 2024
    İLK RAUNT BAŞLADI

    Tüm dünyanın merakla beklediği müsabakada ilk raunt başladı.

    Karşılıklı yumruklar sonrasında ilk raunt sona erdi.

    1. Round Puanı:

    Paul:9
    Tyson:10

    07:50 16 Kasım 2024
    SOYUNMA ODASINA GELDİ

    Evander Holyfield ve Lennox Lewis, Mike Tyson’ı desteklemek için soyunma odasına geldi

    07:04 16 Kasım 2024
    JAKE PAUL, LEERDAM İLE BİRLİKTE GELDİ

    Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte geldi.

    07:00 16 Kasım 2024
    8 RAUNTLUK DÖVÜŞ

    Jake Paul ile Mike Tyson dövüşü iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.

    07:00 16 Kasım 2024
    MİKE TYSON MAÇA GELDİ
    Mike Tyson, tarihi maça geldi. 
    07:00 16 Kasım 2024
    KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE BAŞKA MAÇLAR YAPILACAK

    Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak

    07:00 16 Kasım 2024
    MAÇ ÖNCESİ TOKAT

    Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken sosyal medyada gündem oldu.

    Konuyla ilgili konuşan Paul, kendisini Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a benzeterek, "Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada yer alan videoda Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü.

    06:50 16 Kasım 2024
    NE KADAR PARA ALACAKLAR?

    Daily Mail’de yer alan bilgiye göre Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak.

    Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.

    06:20 16 Kasım 2024
    RİNGLERİN HIRÇIN BOKSÖRÜ MİKE TYSON

    Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.

    Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.


    Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.

    06:00 16 Kasım 2024
    JAKE PAUL BOKSA 2018'DE BAŞLADI

    YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

    12 yerine 14lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!12 yerine 14lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!
    12 yerine 14'lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!

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