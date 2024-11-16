Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi.
Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaştığı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlandı. Yayın esnasında platform çöktü.
Gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce sekiz karşılaşma gerçekleşti.
Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi. Tüm biletler satıldı. VIP koltuklar ise 1,5 milyon Sterlin'den alıcı buldu. İşte dakika dakika yaşananlar...
ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.
8 rauntluk müsabakayı 78-74'le Jake Paul kazandı.
6. Round Puanı:
Tyson: 9
Paul: 10
Toplam puanlama:
Tyson: 56
Paul: 58
5. Round Puanı:
Tyson: 9
Paul: 10
Toplam puanlama:
Tyson: 47
Paul: 48
4. Round Puanı:
Paul:10
Tyson:9
Toplam Puan:
Paul:38
Tyson:38
Müsabakada üç raund oynandı.
3. Round Puanı:Paul:10
Tyson:9
Toplam Puan:
Paul:28
Tyson:29
Mücadelede ikinci raund gerçekleştirildi.2. Round Puanı:Paul:9
Tyson:10
Tyson:20
Toplam Puan:
Paul:18
Tyson:20
Tüm dünyanın merakla beklediği müsabakada ilk raunt başladı.
Karşılıklı yumruklar sonrasında ilk raunt sona erdi.
1. Round Puanı:
Paul:9
Tyson:10
Evander Holyfield ve Lennox Lewis, Mike Tyson’ı desteklemek için soyunma odasına geldi
Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte geldi.
Jake Paul ile Mike Tyson dövüşü iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.
Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak
Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken sosyal medyada gündem oldu.
Konuyla ilgili konuşan Paul, kendisini Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a benzeterek, "Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yer alan videoda Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü.
Daily Mail’de yer alan bilgiye göre Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak.
Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.
Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.
Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.