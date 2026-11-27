UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş , Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.



GÜRCİSTAN POLİSİNİN MÜDAHALESİNE TEPKİ

Karşılaşma sırasında Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan polisi arasında gerginlik yaşandı.

Polisin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi Türkiye'de tepkilere neden oldu.

Yaşananların ardından birçok Türk kulübü, Beşiktaş'a destek mesajları yayımladı. UEFA ise yaptığı açıklamada polis müdahalesinin taraftarlar arasında başlayan olayların ardından gerçekleştiğini savundu.