Arda Güler'den Beşiktaş'a galibiyet sonrası destek!
UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a milli futbolcu Arda Güler'den sosyal medya üzerinden destek geldi. Real Madrid forması giyen genç yıldız, siyah-beyazlıların galibiyet paylaşımını beğendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 30 dakika duran karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılara Türk futbol kulüplerinden destek mesajları geldi.
GÜRCİSTAN POLİSİNİN MÜDAHALESİNE TEPKİ
Karşılaşma sırasında Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan polisi arasında gerginlik yaşandı.
Polisin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi Türkiye'de tepkilere neden oldu.
Yaşananların ardından birçok Türk kulübü, Beşiktaş'a destek mesajları yayımladı. UEFA ise yaptığı açıklamada polis müdahalesinin taraftarlar arasında başlayan olayların ardından gerçekleştiğini savundu.
ARDA GÜLER'DEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK
Türk kulüplerinin ardından milli futbolcu Arda Güler de sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a destek verdi.
Real Madrid'de kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün Hapoel Beer-Sheva karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımı beğendi.
Arda Güler'in etkileşimde bulunduğu paylaşımda, "Türkiye olarak hep birlikte kazandık" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş, 26 Kasım'da oynanan karşılaşmada Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle galibiyete ulaşırken Hapoel Beer-Sheva'nın tek golünü Javon East kaydetti.