İşte MKE Ankaragücü sosyal medya hesbaından yapılan o paylaşım:

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İlker Avcıbay oldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"Kulübümüz, teknik direktör Sayın İlker Avcıbay ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştır. Sayın İlker Avcıbay'a MKE Ankaragücü ailemize hoş geldin diyor; sarı-lacivert armamız altında üstleneceği görevde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."