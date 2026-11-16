MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör İlker Avcıbay oldu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü, Recep Karatepe'den boşalan teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay'ın getirildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yeni dönem başlıyor. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Recep Karatepe'den boşalan teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay getirildiği duyuruldu.
İşte MKE Ankaragücü sosyal medya hesbaından yapılan o paylaşım:
"Kulübümüz, teknik direktör Sayın İlker Avcıbay ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştır. Sayın İlker Avcıbay'a MKE Ankaragücü ailemize hoş geldin diyor; sarı-lacivert armamız altında üstleneceği görevde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
MKE Ankaragücü, Kırmızı Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Spor