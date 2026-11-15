Fransa - Türkiye maçı yorumları Libero'da
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu özel yayınında masaya yatırılıyor. Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Hüseyin Kıyıcı; A Milli Takım'ın performansını, Sergen Yalçın'ın tercihlerini, kritik pozisyonları ve mücadelenin tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesini deneyimli yorumcuların analizleriyle futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Ay-yıldızlıların Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son hafta mücadelesi, Libero'nun maç sonu özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
SERKAN KORKMAZ, HAŞMET BABAOĞLU VE HÜSEYİN KIYICI YORUMLUYOR
Serkan Korkmaz, Haşmet Babaoğlu ve Hüseyin Kıyıcı, Fransa-Türkiye karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
A Milli Takım'ın Fransa karşısında sergilediği performans, 90 dakika boyunca yaşanan gelişmeler, maçın kırılma anları ve futbolcuların bireysel performansları canlı yayında masaya yatırılıyor.
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