Premier Lig'de 30 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Londra ekibi , bu sezon sıkıntılı dönemler geçiriyor. İngiliz ekibinin ligde kalma durumunda sezon sonunda Okan Buruk ile masaya oturması bekleniyor. Tottenham'ın Okan hoca dışında başka hocalarla da görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'da son 4 sezonda başarıdan başarıya koşan teknik direktör Okan Buruk için Avrupa'nın önemli kulüpleri sıraya girmiş durumda... İtalyan takımlarının yanı sıra Tottenham'ın da Okan Buruk'u listesinin ilk sıralarına yazdığı gelen haberler arasında.

TUDOR GİDİCİ

Galatasaray, geçen sezon Tottenham'ı evinde 3-2'lik sonuçla mağlup ederken ortaya konan futbol İngiliz ekibinde de büyük etki yaratmıştı. Tottenham, bu sezona Thomas Frank ile başlamış ancak Danimarkalı teknik adamla Şubat ayında yollar ayrılmıştı.

Frank'ın yerine ise göreve eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor getirilmişti. Hırvat teknik adamla da her an yollar ayrılabilir.