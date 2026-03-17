Artan kulüp değerleri ve farklı sektörlerden gelen dev servetler, spor yatırımlarını küresel milyarderler için daha da cazip hale getiriyor. İşte Forbes'ın en zengin spor patronları listesi…
SPOR KULÜPLERİNDE MİLYARLIK REKABET
2026 yılı itibarıyla dünyanın en zengin spor kulübü sahipleri listesinde büyük bir değişim yaşandı. Bernard Arnault, yaklaşık 171 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşerek Steve Ballmer'ı geride bıraktı. Arnault bu başarıyı, 2024'te satın aldığı Paris FC'nin 2025'te Ligue 1'e yükselmesi sayesinde elde etti.
Ballmer ise 126 milyar dolarlık servetiyle üçüncülüğe gerilerken, ikinci sıraya Rob Walton yükseldi. Walton'ın serveti 146 milyar dolara ulaşarak büyük bir artış gösterdi.
Lig bazında bakıldığında:
NFL: 8 sahip ile listede başı çekiyor
NBA: 7 sahip ile ikinci sırada
Futbol ise en yaygın branş olup farklı liglerden 13 sahip listede yer alıyor.
Genel olarak liste, spor dünyasının giderek daha fazla küresel milyarderlerin yatırım alanına dönüştüğünü ortaya koyuyor.
2026'NIN EN GÜÇLÜ 10 SPOR TAKIMI PATRONLARI
1) Bernard Arnault — Paris FC — 171 milyar dolar
2) Rob Walton — Denver Broncos — 146 milyar dolar
3) Steve Ballmer — Los Angeles Clippers — 126 milyar dolar
4) Miriam Adelson — Dallas Mavericks — 37,5 milyar dolar
5) Idan Ofer — FC Famalicão — 34,6 milyar dolar
6) Robert Pera — Memphis Grizzlies — 31,7 milyar dolar
7) Henry Samueli — Anaheim Ducks — 30,8 milyar dolar
8) François Pinault — Stade Rennais FC — 29,5 milyar dolar
9) Dan Gilbert — Cleveland Cavaliers — 27,9 milyar dolar
10) David Tepper — Carolina Panthers / Charlotte FC — 23,7 milyar dolar