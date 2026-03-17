Forbes açıkladı: En zengin spor kulüpleri patronları 2026 listesi

Spor dünyasında güç dengeleri değişiyor. 2026 yılı itibarıyla dünyanın en zengin spor kulübü sahipleri listesinde zirve el değiştirirken, Fransız milyarder Bernard Arnault, 171 milyar dolarlık servetiyle uzun süredir listenin başında yer alan Steve Ballmer’ı geride bıraktı.

  • Bernard Arnault 171 milyar dolarlık servetiyle 2026 yılının en zengin spor kulübü sahibi oldu ve Paris FC'nin 2025'te Ligue 1'e yükselmesiyle listenin zirvesine yerleşti.
  • İlk 25 spor kulübü sahibinin toplam serveti 903 milyar dolara ulaşarak geçen yıla göre yüzde 49 arttı ve listedeki herkesin serveti ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı.
  • Rob Walton 146 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yükselirken, Steve Ballmer 126 milyar dolarla üçüncülüğe geriledi.
  • NFL 8 sahip ile listede en fazla temsil edilen lig olurken, NBA 7 sahip ve futbol 13 sahip ile takip etti.
  • 2026 listesine Endonezyalı milyarder R. Budi Hartono, Peter Mallouk ve Dan Friedkin olmak üzere üç yeni isim eklendi.

Artan kulüp değerleri ve farklı sektörlerden gelen dev servetler, spor yatırımlarını küresel milyarderler için daha da cazip hale getiriyor. İşte Forbes'ın en zengin spor patronları listesi…

SPOR KULÜPLERİNDE MİLYARLIK REKABET

2026 yılı itibarıyla dünyanın en zengin spor kulübü sahipleri listesinde büyük bir değişim yaşandı. Bernard Arnault, yaklaşık 171 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesine yerleşerek Steve Ballmer'ı geride bıraktı. Arnault bu başarıyı, 2024'te satın aldığı Paris FC'nin 2025'te Ligue 1'e yükselmesi sayesinde elde etti.

Ballmer ise 126 milyar dolarlık servetiyle üçüncülüğe gerilerken, ikinci sıraya Rob Walton yükseldi. Walton'ın serveti 146 milyar dolara ulaşarak büyük bir artış gösterdi.

Lig bazında bakıldığında:

NFL: 8 sahip ile listede başı çekiyor

NBA: 7 sahip ile ikinci sırada

Futbol ise en yaygın branş olup farklı liglerden 13 sahip listede yer alıyor.

Genel olarak liste, spor dünyasının giderek daha fazla küresel milyarderlerin yatırım alanına dönüştüğünü ortaya koyuyor.

2026'NIN EN GÜÇLÜ 10 SPOR TAKIMI PATRONLARI

1) Bernard Arnault — Paris FC — 171 milyar dolar

2) Rob Walton — Denver Broncos — 146 milyar dolar

3) Steve Ballmer — Los Angeles Clippers — 126 milyar dolar

4) Miriam Adelson — Dallas Mavericks — 37,5 milyar dolar

5) Idan Ofer — FC Famalicão — 34,6 milyar dolar

6) Robert Pera — Memphis Grizzlies — 31,7 milyar dolar

7) Henry Samueli — Anaheim Ducks — 30,8 milyar dolar

8) François Pinault — Stade Rennais FC — 29,5 milyar dolar

9) Dan Gilbert — Cleveland Cavaliers — 27,9 milyar dolar

10) David Tepper — Carolina Panthers / Charlotte FC — 23,7 milyar dolar

