Bernard Arnault 171 milyar dolarlık servetiyle 2026 yılının en zengin spor kulübü sahibi oldu ve Paris FC'nin 2025'te Ligue 1'e yükselmesiyle listenin zirvesine yerleşti.

İlk 25 spor kulübü sahibinin toplam serveti 903 milyar dolara ulaşarak geçen yıla göre yüzde 49 arttı ve listedeki herkesin serveti ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı.

Rob Walton 146 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yükselirken, Steve Ballmer 126 milyar dolarla üçüncülüğe geriledi.

NFL 8 sahip ile listede en fazla temsil edilen lig olurken, NBA 7 sahip ve futbol 13 sahip ile takip etti.