Yine Sergen Yalçın onay verdi yeniden Agbadou

Beşiktaş stoper transferinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihi olan Emmanuel Agbadou ile uzun süre ilgilenmiş ancak Wolverhampton ikna edilemeyince transfer rafa kalkmıştı. Dün yönetimin İngiliz kulübüyle yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Kısa süre içinde teklif yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın Agbadou'yu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ile 3,5 yıllık kontrat konusunda el sıkışan 28 yaşındaki futbolcunun da transferine izin vermesi için İngiliz ekibine baskı yaptığı öğrenildi.

