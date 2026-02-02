Sarı-Kırmızlı ekibin Brezilyalı golcüsü göz kamaştırıyor

Cimbom'da Gabriel Sara şov devam ediyor... Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu son haftalardaki çıkışına Kayserispor ile oynanan maçta da devam etti. Sara dün fileleri 1 kez havalandırırken arka arkaya son 3 maçta gol atmış oldu. Sara son 3 maçta Kasımpaşa'ya 1, Karagümrük'e 2, dün de Kayserispor'a 1 gol attı. Yıldız oyuncu bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkarmış oldu. Sara geçtiğimiz sezon tüm sezonda sadece 2 gol atmıştı. Bu sezon ise performansını daha da artırmış oldu. Sezonun ilk yarısı performansı tartışılan Sambacı böylece gerçek formuna ulaştı ve Okan Buruk'un gözüne girdi.

ÇOK İYİBİR MAÇTI

Gecenin yıldızlarından biri olan Gabriel Sara, "Çok iyi bir maçtı. Yüksek seviyede odaklandık. Takımın performansından son derece memnunum" diye konuştu.

LEMİNA CEZALI OLDU

Galatasaaray'ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada Mario Lemina, Furkan'ın yüzüne eliyle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle sarı kart gördü. Gabonlu futbolcu bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Lemina, Çaykur Rizespor maçında takımındaki yerini alamayacak.