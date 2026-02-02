Portekizli sol bek Beşiktaş'ın radarına girdi

Beşiktaş'ın Lazio ile satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı Portekizli sol bek Nuno Tavares, Siyah- Beyazlılar'dan yıllık 4 milyon euro maaş talebinde bulununca yönetim listesindeki diğer adaylara yöneldi. Yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve 1,5 ay sonra sahalara dönecek olan Young Boys'un Cezayirli yıldızı Jaouen Hadjam'ı tekrar gündemine alan yönetimin İsviçre ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcunun sakatlık raporlarını inceleyen Siyah-Beyazlı kurmayların uygun şartların oluşması halinde Hadjam'ı kadrosuna katmak istediği de gelen bilgiler arasında. İsviçre kulübünün yetkililerinin transferle ilgili Beşiktaş'a kısa süre içinde yanıt vereceği belirtiliyor.

