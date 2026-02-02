Fenerbahçe Admola Lookman transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi sonuçsuz kaldı. Sarı- Lacivertliler, Atalanta ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, sürece son anda dahil olan Atletico Madrid ve Teknik Direktör Diego Simeone dengeleri tamamen değiştirdi. Edinilen bilgilere göre, Diego Simeone'nin Ademola Lookman ile bire bir görüşme gerçekleştirmesi transferin kırılma noktası oldu. Arjantinli teknik adamın, Nijeryalı yıldızla yaptığı görüşmede oyuncunun rolü ve proje hakkında net bir plan sunduğu, bu temasın Lookman'ın kararını doğrudan etkilediği öğrenildi. Simeone'nin ikna hamlesi sonrası Atletico Madrid, Lookman transferini kısa sürede sonuçlandırdı. 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı, bu anlaşma kapsamında yıllık 6 milyon euro maaş ve bonuslar kazanacağı ifade edildi. Atletico Madrid'in 5 milyon euro'su bonus olmak üzere toplam 40 milyon euro bonservis ödediği aktarıldı.

