Dündar Keşaplı’ya anlamlı ödül
Uzun yıllardır İtalya'da gazetecilik yapan, A Haber ve A Spor İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı,İtalya'da bu yıl 2'incisi düzenlenen "Parola d'Oro" (Altın Kelime) Ödülleri'nde Kültürlerarası ve Spor İletişimi kategorisinde ödülelayık görüldü. Keşaplı, törende aldığı ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu ödül benim için büyük bir gurur kaynağı..."