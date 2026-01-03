Trabzonspor Andreas Skov Olsen'i yeniden transfer listesine ekledi

Trabzonspor, daha önceki transfer dönemlerinde de gündeme gelen Wolfsburg'un Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen için yeniden harekete geçti. Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Olsen, bu sezon takımında sadece 10 maçta 465 dakika gibi oldukça kısa bir süre aldığı için takımından ayrılmak istiyor. Alman kulübü de Danimarkalı oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

14 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Ancak bir sakatlığı bulunan ve geri dönüş süresi belirsiz olan oyuncu için Trabzonspor henüz bir girişim yapmadı. Fırtına, oyuncunun sağlık durumuna göre hareket edecek. Alman medyası ise Olsen için Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş, Göztepe ve Samsunspor'un da girişimlerinin olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz yılın başında Club Brugge'dan Wolfsburg'a 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Skov Olsen, Danimarka Milli Takımı'nda 40 maçta 8 gol attı. 26 yaşındaki futbolcunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Haber: Yunus Emre Sel