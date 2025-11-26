PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Kadıköy’de kritik bir sınava çıkıyor. Grupta oynadığı dört maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırlayarak hem taraftarı önünde moral bulmak hem de üst sıralar için önemli bir adım atmak istiyor. Peki Fenerbahçe-Ferencvaros maçı saat kaçta?

Giriş Tarihi:
FenerbahçeFerencvaros mücadelesinin saati, yayın bilgileri ve maçın şifresiz olup olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Ferencvaros maçı canlı yayın bilgileri…

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı saat kaçta?

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı, 27 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kalan maç takvimi
27 Kasım – Fenerbahçe vs. Ferencvaros (20:45)
11 Aralık – SK Brann vs. Fenerbahçe (23:00)
22 Ocak – Fenerbahçe vs. Aston Villa (20:45)
29 Ocak – FCSB vs. Fenerbahçe (23:00)

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon dört karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, topladığı bu puanla turnuva sıralamasında 15. basamakta bulunuyor ve play-off hattında yer almayı sürdürüyor.

