Rennes ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Abdelhamid Aït Boudlal, kısa sürede Ligue 1'de kendini göstermeyi başardı. 1.90'lık stoper bu sezon 5 maçta 288 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen Fransız ekibinde sorumluluk alması ve oyuna etkisi Trabzonspor yönetiminin ilgisini artırdı.

Abdelhamid Aït Boudlal (AFP) AVRUPA'NIN DEVLERİ DE İZLİYOR Abdelhamid Aït Boudlal, sadece Trabzonspor'un değil, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de takip listesine girdi. Potansiyeli ve çok yönlü savunma özellikleriyle dikkat çeken genç yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Karadeniz ekibi, son dönemde genç oyuncu transferlerinde gösterdiği başarıyı sürdürmek istiyor.