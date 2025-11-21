Trabzıonspor yeni yıldız adayını buldu! Gençlere bir yenisi daha eklenecek
Trabzonspor, ara transfer dönemi hazırlıkları kapsamında savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer, Rennes’in 19 yaşındaki Faslı stoperi Ait Boudlal’ı yakın takibe aldı. Genç oyuncu, fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda.
Rennes ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Abdelhamid Aït Boudlal, kısa sürede Ligue 1'de kendini göstermeyi başardı. 1.90'lık stoper bu sezon 5 maçta 288 dakika forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç yaşına rağmen Fransız ekibinde sorumluluk alması ve oyuna etkisi Trabzonspor yönetiminin ilgisini artırdı.
AVRUPA'NIN DEVLERİ DE İZLİYOR
Abdelhamid Aït Boudlal, sadece Trabzonspor'un değil, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de takip listesine girdi. Potansiyeli ve çok yönlü savunma özellikleriyle dikkat çeken genç yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Karadeniz ekibi, son dönemde genç oyuncu transferlerinde gösterdiği başarıyı sürdürmek istiyor.
FAS MİLLİ TAKIMI'NA GÖZ KIRPTI
Yükselen performansı milli takım cephesinde de karşılık buldu. 19 yaşındaki stoper, Fas Milli Takımı'nın son kadrosuna davet edildi ve Uganda ile oynanan hazırlık maçında süre aldı. Genç oyuncunun uluslararası arenada deneyim kazanması, geleceğe dair beklentileri daha da artırdı.
HAVA TOPLARINDA ÜSTÜN PERFORMANS
Oyuncunun en güçlü özelliklerinden biri hava toplarındaki hakimiyeti. Hem savunmada hem hücumda etkili olabilen Abdelhamid Aït Boudlal, fizik gücü, doğru pozisyon alma becerisi ve iki ayağını kullanabilmesiyle modern stoper profilini tamamlıyor.
TRABZONSPOR GENÇLERE YATIRIMI SÜRDÜRÜYOR
Son iki sezonda genç yeteneklere yönelen Trabzonspor, bu politika sayesinde önemli kazanımlar elde etti. Bordo-mavililer, geleceğe yatırım niteliği taşıyan futbolcuları takip etmeye devam ederken, listede öne çıkan son isim Abdelhamid Aït Boudlal oldu. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.