Milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'den iyi haber gelmedi!

Takvim’e konuşan Prof. Dr. Mehmet Erdil, “Bu tür sakatlıkların dönüşü 2-4 haftadır. Osimhen derbide oynayabilir ama tam iyileşmeden dönmesi daha büyük bir sakatlığa yol açabilir. Zaten Yener İnce de böyle büyük bir riski almayacaktır” dedi.

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilmişti. Milli takımda sakatlanan ve önceki akşam İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızla dün sabahın ilk saatlerinde MR'a girdi ve kesin sonuç ortaya çıktı.

YENİ TARTIŞMA BAŞLADI
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. Bu açıklama sonrası farklı bir gündem ortaya çıkarken, Nijeryalı yıldızın ne zaman sahalara döneceği tartışılmaya başlandı.

KOPSA 3 AY YOKTU!
Takvim'e konuşan Prof. Dr. Mehmet Erdil, "Hamstring yaralanmaları çok sık görülen yaralanmalar. Bu tip sakatlıklarda evreleme sistemi vardır ve bu evreler oyuncunun dönüş süresini belirler. Orta düzeyde dönüş süresi 2-4 haftayı bulabilir. 3. evre olan tam yırtık ve kopmalarda ise iyileşme süresi 12 haftayı bulabilir. Fenerbahçe maçında sahalara dönebilir ama tam iyileşmeden oynaması daha büyük bir sakatlığa yol açabilir. Zaten Yener bey de böyle büyük bir riski almayacaktır" ifadesini kullandı. Osimhen'in Gençlerbirliği ve Union SG maçlarında kesin olarak oynamayacağı, derbiye yetişme şansının da düşük olduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZON 1 HAFTA SÜRMÜŞTÜ
Osimhen geçtiğimiz sezon da yine arka adalesinde benzer bir sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı yıldızın 3-4 hafta forma giymemesi beklenirken, sahalara dönüşü 1 hafta sürmüştü. Ancak Wilfried Singo'nun bu sezon aynı sakatlık sonrası dönüşü 1 ayı buldu.

