Milli araya, Kocaelispor deplasmanında alınan 1-0'lık yenilgiyle giren ve sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacakları bu maçla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?

(Kaynak: AA) G ALATASARAY –GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.