Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce: "Çok kıymetli bir ödül"

Turkuvaz Medya, geleneksel hale gelen spor zirvesinin 3.'sünü gerçekleştirdi. Törende, yılın dijital spor haber sitesi dalında ödül verildi.

Bu kategoride aspor.com.tr, fotomac.com.tr ve sabah.com.tr sitelerinin spor haberciliğine yeni bir boyut kazandıran ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla Türkiye'nin referans spor kanalları olması ve spor camiasına katkılardan dolayı ödül web siteleri adına Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce'ye takdim edildi.

Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce: Gurur verici

"ÇOK KIYMETLİ BİR ÖDÜL"



Törenin ardından açıklamalarda bulunan Yüce, "Geleneksel hale gelen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin 3.'sünü gerçekleştirdik. Bu törende ilk defa dijital yayıncılık adına da ödül verildi. Bu bizler için çok kıymetli. Yıllardır bütün markalarımızla zaten zirvedeyiz. Türkiye'nin en büyük spor markalarını dijitalde de temsil ediyoruz. Bu ödül bize şevk verecektir. Bu ödülü bize layık görenlere de teşekkür ederiz."