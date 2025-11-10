Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, bahis operasyonunda yer alan futbolcuların isimlerini resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray forması giyen Eren Elmalıve Metehan Baltacı da yer alıyor.
2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI ERTELENDİ
Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesinin ardından TFF tarafından 2.Lig ve 3.Lig hakkında karar da çıktı. Buna göre TFF, 2.Lig ve 3.Lig maçlarını 2 hafta erteledi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.
BAHİS OYNADIKLARI AÇIKLANAN FUTBOLCULAR
ERSİN DESTANOĞLU - BEŞİKTAŞ A.Ş.
NECİP UYSAL - BEŞİKTAŞ A.Ş.
İZZET ÇELİK - CORENDON ALANYASPOR
ENES KESKİN - CORENDON ALANYASPOR
YUSUF ÖZDEMİR - CORENDON ALANYASPOR
BEDİRHAN ÖZYURT - CORENDON ALANYASPOR
EFE DOĞAN - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
FURKAN ORAK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
METEHAN BALTACI - GALATASARAY A.Ş.
EVREN EREN ELMALI - GALATASARAY A.Ş.
MUHAMMET TAHA GÜNEŞ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
NAZIM SANGARE - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
İZZET FURKAN MALAK - GÖZTEPE A.Ş.
UĞUR KAAN YILDIZ - GÖZTEPE A.Ş.
KEREM KAYAARASI - HESAP.COM ANTALYASPOR
MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ - İKAS EYÜPSPOR
EGE ALBAYRAK - KASIMPAŞA A.Ş.
ALİ EMRE YANAR - KASIMPAŞA A.Ş.
FURKAN BEKLEVİÇ - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
KEREM YUSUF SİRKECİ - MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
CELİL YÜKSEL - SAMSUNSPOR A.Ş.
BORAN BAŞKAN - TRABZONSPOR A.Ş.
SALİH MALKOÇOĞLU - TRABZONSPOR A.Ş.
ADİL DEMİRBAĞ - TÜMOSAN KONYASPOR
ALASSANE NDAO - TÜMOSAN KONYASPOR
BERKAN ASLAN - ZECORNER KAYSERİSPOR
ABDULSAMET BURAK - ZECORNER KAYSERİSPOR