Durdurabilene aşk olsun | Samsunspor, Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı

Samsunspor, Avrupa'daki 4. sınavında ise İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak.

Kalan bölümde girilen pozisyonlarda başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor , Hamrun Spartans 'ı 3-0 mağlup etti.

(DHA)

SAMSUNSPOR'DAN AVRUPA'DA 3'TE 3

İlk maçında Legia Varşova'yı 1-0, 2. maçında da Dinamo Kiev'i 3-0 ile geçen Samsunspor, 3. karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.

Namağlup serisine devam eden Samsunspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Konferans Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu.