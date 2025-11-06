PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşı karşıya geldi. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi.

Durdurabilene aşk olsun | Samsunspor, Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı ağırladı.

Mücadeleye etkili başlayan Samsunspor, 18. dakikada Carlo Holse'nin şık golüyle 1-0 öne geçti. Danimarkalı futbolcu, Konferans Ligi'ndeki 3. maçında 2. golünü kaydetmiş oldu.

Oyun üstünlüğünü elinde tutan beyaz-kırmızılı ekip, devreyi de bu skorla kapattı.

İKİNCİ YARI DA BASKI SÜRDÜ
Mücadelenin ikinci yarısında da baskını sürdüren Samsunspor, 58. dakikada Emre Kılıç'ın fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

77. dakikada atağa iyi çıkan Karadeniz ekibi, Mouandilmadji'nin golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Kalan bölümde girilen pozisyonlarda başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor, Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etti.

Samsunspor, Avrupa'daki 4. sınavında ise İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak.

SAMSUNSPOR'DAN AVRUPA'DA 3'TE 3
İlk maçında Legia Varşova'yı 1-0, 2. maçında da Dinamo Kiev'i 3-0 ile geçen Samsunspor, 3. karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.

Namağlup serisine devam eden Samsunspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Konferans Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu.

