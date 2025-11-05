TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Amsterdam’da Zafer Peşinde!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon liginde zor günler yaşayan Ajax ile Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde geride kalan üç maçta 6 puan toplayan Galatasaray, grupta 14. sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Ajax ise son sırada bulunuyor. Peki Galatasaray-Ajax maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…