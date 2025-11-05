PODCAST CANLI YAYIN

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Amsterdam’da Zafer Peşinde!

Bu akşam (5 Kasım 2025) TRT 1’de Galatasaray-Ajax maçı canlı yayın olarak ekranlarda olacak. Taraftarlar, “GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Peki TRT 1 canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray canlı maç bilgisi…

Giriş Tarihi:
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Ajax maçı saat kaçta, şifresiz canlı nasıl izlenir? Galatasaray Amsterdam’da Zafer Peşinde!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon liginde zor günler yaşayan Ajax ile Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde geride kalan üç maçta 6 puan toplayan Galatasaray, grupta 14. sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Ajax ise son sırada bulunuyor. Peki Galatasaray-Ajax maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…

AAAA

GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax-Galatasaray Maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak.

AAAA

GALATASARAY-AJAX MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-AJAX MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

AAAA

GALATASARAY-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

AAAA

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Kuruluş Orhan
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
500 bin konutta başvuru zamanı! Şartlar neler? Hangi ilde kaç konut yapılacak?
Borsa İstanbul
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
ABD'de kargo uçağı düştü! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
İstanbul’da yağış alarmı! Meteoroloji saat saat açıkladı! Gök gürültüsü ve rüzgar etkisini artıracak: Marmara, Ege...
Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!
Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor
ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku