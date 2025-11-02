PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda eski başkan Hasan Arat, oy çokluğuyla 1 yıl süreyle ihraç edildi. Mevcut Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ise "Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz" diyerek eski yönetime veryansın etti.

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.

İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okundu. Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrasına geçildi.

Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmaların ardından 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025, 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev alan yönetim kurullarının ayrı ayrı idari ve mali bakımdan ibrası üyelerin oylarına sunuldu.

ARAT'A İHRAÇ ŞOKU!

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, oy çokluğuyla 1 yıl süreyle Beşiktaş Genel Kurul üyeliğinden ihraç edildi.

ADALI'DAN ESKİ YÖNETİME: HER GÜN YIKTIĞINIZ BAŞKA BİR İŞİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Beşiktaş'ın idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Adalı önceki yönetime sert eleştiriler yaptı, "Hepimiz geçmişten gelen bazı güvensizliklerin tedirginliğini yaşıyoruz. Biz işimize odaklandığımız için kendilerine yanıt vermedikçe bilirkişi edasıyla konuşuyorlar. Daha beteri, kendilerini haklı sanmaya başladılar. Biz geldiğimizde Ümraniye'nin ne durumda olduğu herkesin malumu. Siz ve arkadaşlarınız bana pırıl pırıl bir Ümraniye bıraktı da kıymetini mi bilemedik? Her gün yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



