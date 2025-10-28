Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? Zorbay Küçük ne ceza alacak? İşte Süper Lig maçları...

Türk futbolunda adı son yıllarda sıkça duyulan hakem Zorbay Küçük hakkında flaş gelişme yaşandı. TFF, bahis oynadığı iddiasıyla Küçük'ü disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurdu.
ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?
18 Ekim 1992'de Adana'da doğan Zorbay Küçük, futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Eğitimini Adana Erkek Lisesi ve Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladıktan sonra hakemliğe yöneldi. 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerinde kısa sürede sınıf atladı ve saha yönetimiyle dikkat çekti.
Süper Lig'deki ilk düdüğünü 2017–2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor maçında çaldı. 2021'de FIFA kokartı alarak uluslararası arenada da görevlendirilmeye başlandı.
📌SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR TABLOSU
|Ev Sahibi Takım
|Skor
|Misafir Takım
|Tarih
|Trabzonspor A.Ş.
|2-0
|İkas Eyüpspor
|25 Ekim 2025
|Esenler Erokspor
|1-1
|Şanlıurfaspor FK
|19 Ekim 2025
|Corendon Alanyaspor
|0-1
|Galatasaray A.Ş.
|26 Eylül 2025
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|1-0
|Gençlerbirliği
|15 Eylül 2025
|Rams Başakşehir Futbol Kulübü
|0-0
|İkas Eyüpspor
|31 Ağustos 2025
|Gençlerbirliği
|0-1
|Hesap.com Antalyaspor
|17 Ağustos 2025
|Kocaelispor
|0-2
|Samsunspor A.Ş.
|1 Haziran 2025
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|5-2
|Atakaş Hatayspor
|31 Mayıs 2025
|Ayyalikgücü Belediyespor
|1-3
|Akedas Kahramanmarass İstiklal Spor
|25 Mayıs 2025
|Bandirma Spor
|2-0
|Erzurumspor FK
|15 Mayıs 2025
YÖNETTİĞİ DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞMALAR
2025/26 sezonunda hem Türkiye'de hem Avrupa'da önemli müsabakalarda yer aldı. Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir gibi büyük takımların maçlarında düdük çaldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme, UEFA Konferans Ligi ve Gençlik Ligi'nde kritik karşılaşmalarda görev aldı.
KARİYERİNDE TARTIŞILAN OLAYLAR
Küçük, zaman zaman saha içinde yaşanan gerginliklerle de gündeme geldi. 6 Mart 2022'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe – Trabzonspor maçının ardından sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğraması, kamuoyunda uzun süre tartışıldı.
BAHİS İDDİALARI: PFDK SÜRECİ BAŞLATILDI
TFF, Ekim 2025'te yayımladığı duyuruda 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildiğini açıkladı. Bu listede Zorbay Küçük de yer aldı ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Soruşturmanın detayları ve nihai karar henüz açıklanmadı.
Hakemlik görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Küçük için "disiplin süreci resmen devam ediyor" denildi.