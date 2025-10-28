PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü disiplin süreci futbol camiasını yakından sarsıyor. Son açıklanan listede Süper Lig hakemi Mehmet Ali Özer’in de yer alması, kamuoyunun gözünü kariyerine çevirdi.

Süper Lig Hakemi Mehmet Ali Özer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte yönettiği maçlar...

Spor severler tarafından Mehmet Ali Özer hakkında detaylar araştırılıyor. İşte genç hakemin kariyer yolculuğu ve hakkındaki tüm detaylar…

TFF DİSİPLİN SEVKLERİNİ KAMUOYUNA AÇIKLADI

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yasa dışı bahis incelemesi tamamlandı ve Hukuk Kurulu'nun raporu doğrultusunda isimler PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, futbol talimatlarına aykırı şekilde bahis oynadığı belirlenen hakemlerin tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi.

MEHMET ALİ ÖZER KİMDİR?

16 Aralık 1990 tarihinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Ali Özer, Tekirdağ bölgesi hakemleri arasında yer alıyor. 2011 yılında hakemliğe adım atan Özer, kısa sürede üst klasman hakemi statüsüne yükseldi.

İŞTE SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Tarih
1 Erzurumspor FK 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 24 Eylül 2025
2 Hesap.com Antalyaspor 1-1 Zecorner Kayserispor 20 Eylül 2025
3 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Rams Başakşehir Futbol Kulübü 17 Eylül 2025
4 Esenler Erokspor 4-1 Atakaş Hatayspor 12 Eylül 2025
5 Trabzonspor A.Ş. 1-1 Samsunspor A.Ş. 31 Ağustos 2025
6 Sipay Bodrum FK 1-1 ATKO Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 10 Ağustos 2025
7 Karşıyaka 1-2 Muş Spor Kulübü 19 Mayıs 2025
8 Bandırma Spor 2-0 Erzurumspor FK 15 Mayıs 2025
9 Adanaspor A.Ş. 0-7 Boluspor 10 Mayıs 2025
10 Ankara Demirspor 4-0 Diyarbakır Spor A.Ş. 3 Mayıs 2025

DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

28 Ekim 2025 tarihinde TFF tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'in "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı. Soruşturma tamamlandığında verilecek karar Türk hakemliğinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

