Süper Lig Hakemi Mehmet Ali Özer kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte yönettiği maçlar...

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yasa dışı bahis incelemesi tamamlandı ve Hukuk Kurulu'nun raporu doğrultusunda isimler PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinde yayımlanan duyuruda, futbol talimatlarına aykırı şekilde bahis oynadığı belirlenen hakemlerin tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi.

İŞTE SON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

№ Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Tarih 1 Erzurumspor FK 1-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 24 Eylül 2025 2 Hesap.com Antalyaspor 1-1 Zecorner Kayserispor 20 Eylül 2025 3 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Rams Başakşehir Futbol Kulübü 17 Eylül 2025 4 Esenler Erokspor 4-1 Atakaş Hatayspor 12 Eylül 2025 5 Trabzonspor A.Ş. 1-1 Samsunspor A.Ş. 31 Ağustos 2025 6 Sipay Bodrum FK 1-1 ATKO Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 10 Ağustos 2025 7 Karşıyaka 1-2 Muş Spor Kulübü 19 Mayıs 2025 8 Bandırma Spor 2-0 Erzurumspor FK 15 Mayıs 2025 9 Adanaspor A.Ş. 0-7 Boluspor 10 Mayıs 2025 10 Ankara Demirspor 4-0 Diyarbakır Spor A.Ş. 3 Mayıs 2025

DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

28 Ekim 2025 tarihinde TFF tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'in "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı. Soruşturma tamamlandığında verilecek karar Türk hakemliğinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.