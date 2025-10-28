Melih Kurt kimdir, kaç yaşında? İşte kariyeri ve yönettiği maçlar

Süper Lig'de görev yapan isimlerle ilgili bahis iddiaları futbol gündemini sarsarken, hakem Melih Kurt da tartışmaların odağına yerleşti.
Bahis Soruşturmasında İsmi Listeye Girdi
TFF, bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştığının belirlenmesi üzerine başlatılan disiplin sürecini tamamladı. Federasyonun resmi internet sitesinde paylaşılan açıklama ile Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi kapsamında sevk edilen hakemler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu listede yer alan isimlerden biri de Melih Kurt oldu.
YÖNETTİĞİ VE GÖREV ALDIĞI ÖNEMLİ MAÇLAR
Melih Kurt, 2024-2025 sezonundan itibaren dikkat çeken karşılaşmalarda görev yapmaya başladı. Transfermarkt ve TFF veri tabanındaki bilgilere göre yönettiği veya dördüncü hakem olduğu bazı maçlar şöyle:
25 Ekim 2025 – Kocaelispor vs Corendon Alanyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)
19 Ekim 2025 – Fenerbahçe vs Fatih Karagümrük – Süper Lig (Dördüncü hakem)
5 Ekim 2025 – Kasımpaşa vs Konyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)
27 Eylül 2025 – Ümraniyespor vs Arca Çorum FK – TFF 1. Lig (Hakem)
20 Eylül 2025 – Manisa FK vs Esenler Erokspor – TFF 1. Lig (Hakem)
17 Eylül 2025 – Elazığspor vs 12 Bingölspor – Ziraat Türkiye Kupası (Hakem)
13 Eylül 2025 – Samsunspor vs Antalyaspor – Süper Lig (Dördüncü hakem)
Özellikle 2025 yılı içinde Süper Lig'de de dördüncü hakemlik görevleri üstlenmesi, hakemin yükseliş sürecinin devam ettiğini gösteriyor.
Melih Kurt Kimdir?
Trabzon bölgesinden yetişen 33 yaşındaki hakem, kariyerine alt liglerde başladı. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de uzun süredir düdük çalan Kurt, özellikle son yıllarda performansı ile üst klasman maçlarında da görev aldı. Sarı kart, kırmızı kart ve penaltı istatistikleri TFF kayıtlarında bulunuyor.