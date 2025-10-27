PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karadeniz derbisi niteliğindeki mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar, 8. dakikada Carlo Holse'nin golüyle 1-0 öne geçti. Form grafiğini yükselten Holse, son 3 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

RİZESPOR'DAN EŞİTLİK GOLÜ

Konuk ekip Çaykur Rizespor, ilk yarının son bölümünde dengeyi sağladı. 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi, ağları havalandırarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca maç karşılıklı gollerle tamamlandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 17'ye, Rizespor ise 10'a yükseltti. Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor deplasmanda Konyaspor'la, Rizespor ise sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

