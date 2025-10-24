Taraftarlar günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte 23 Ekim 2025 detaylı maç fikstürü...
23 EKİM GÜNÜN MAÇLARI
UEFA AVRUPA LİGİ
17:30
-
Feyenoord - Panathinaikos
19:45
-
Sporting Braga - Kızılyıldız
-
FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)
-
Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)
-
Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)
-
Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)
-
Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)
-
Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)
-
Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)
22:00
-
Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)
-
Young Boys - Ludogorets Razgrad
-
Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)
-
Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)
-
Freiburg - Utrecht
-
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
-
Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)
-
Celtic - Sturm Graz
-
Malmö FF - Dinamo Zagreb
UEFA Konferans Ligi
19:45
-
Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)
-
Breidablik - KuPS Kuopio
-
Hacken - Rayo Vallecano
-
Drita - Omonia Nicosia
-
Rapid Wien - Fiorentina
-
Rijeka - Sparta Prag
-
RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
-
KF Shkendija - Shelbourne
-
AEK Atina - Aberdeen
22:00
-
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
-
Shamrock Rovers - Celje
-
Universitatea Craiova - Noah
-
Lincoln Red Imps - Lech Poznan
-
Hamrun Spartans - Lausanne Sports
-
Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
-
Crystal Palace - AEK Larnaca
-
Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)
-
Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)