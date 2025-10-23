PODCAST CANLI YAYIN

23 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Ekim 2025 maç fikstürü...

23 EKİM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA AVRUPA LİGİ

17:30

  • Feyenoord - Panathinaikos

19:45

  • Sporting Braga - Kızılyıldız

  • FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)

  • Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

  • Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)

  • Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)

  • Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)

  • Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)

  • Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)

22:00

  • Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)

  • Young Boys - Ludogorets Razgrad

  • Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

  • Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)

  • Freiburg - Utrecht

  • Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

  • Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

  • Celtic - Sturm Graz

  • Malmö FF - Dinamo Zagreb

UEFA Konferans Ligi

19:45

  • Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)

  • Breidablik - KuPS Kuopio

  • Hacken - Rayo Vallecano

  • Drita - Omonia Nicosia

  • Rapid Wien - Fiorentina

  • Rijeka - Sparta Prag

  • RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

  • KF Shkendija - Shelbourne

  • AEK Atina - Aberdeen

22:00

  • AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

  • Shamrock Rovers - Celje

  • Universitatea Craiova - Noah

  • Lincoln Red Imps - Lech Poznan

  • Hamrun Spartans - Lausanne Sports

  • Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

  • Crystal Palace - AEK Larnaca

  • Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

  • Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)

