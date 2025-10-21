Taraftarlar günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 21 Ekim 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte 21 Ekim 2025 detaylı maç fikstürü...
21 EKİM SALI GÜNÜN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi
- 19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)
- 19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)
- 22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)
- 22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)
- 22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)
- 22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)