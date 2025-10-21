PODCAST CANLI YAYIN

21 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 21 Ekim 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 21 Ekim 2025 maç fikstürü...

Taraftarlar günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 21 Ekim 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte 21 Ekim 2025 detaylı maç fikstürü...

21 EKİM SALI GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi

  1. 19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)
  2. 19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)
  3. 22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

  1. 22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)
  2. 22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)
  3. 22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

  1. 22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)
  2. 22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)
  3. 22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

Galatasaray-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle!
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

