Bu akşam hangi maç hangi kanalda? 15 EKİM MAÇ LİSTESİ: Saat ve yayın bilgileri...

Futbol tutkunları günün maç akışını merak ediyor ve araştırıyor. 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye'nin kritik karşılaşmaları ve Avrupalı ekiplerin maç programı netleşti. İşte 15 Ekim maç programı ve merak edilen detaylar...
⚽ MAÇ PROGRAMI – 15 EKİM 2025
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- 19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)
- 19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)
- 22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)
- 22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)
- 22:00 Roma - Barcelona (Disney+)
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası
- 18:00 Spartak Subotica - Breidablik
- 19:00 FC Nordsjaelland - Gintra Universitetas
- 19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava
- 19:00 Vllaznia - Inter Milano
- 20:00 Rosengard - Sporting CP