Bu akşam hangi maç hangi kanalda? 15 EKİM MAÇ LİSTESİ: Saat ve yayın bilgileri...

Futbolseverler günün maç akışını merak ediyor ve araştırıyor. 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye’nin kritik karşılaşmaları ve Avrupalı ekiplerin maç programı netleşti. Peki bugünkü maçlar hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ekim maç programı, canlı yayın bilgileri ve merak edilen detaylar...

Futbol tutkunları günün maç akışını merak ediyor ve araştırıyor. 15 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye'nin kritik karşılaşmaları ve Avrupalı ekiplerin maç programı netleşti. İşte 15 Ekim maç programı ve merak edilen detaylar...

⚽ MAÇ PROGRAMI – 15 EKİM 2025

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

  1. 19:45 Valerenga - Wolfsburg (Disney+)
  2. 19:45 Lyon - St. Pölten (Disney+)
  3. 22:00 Chelsea - Paris FC (Disney+)
  4. 22:00 OH Leuven - Twente (Disney+)
  5. 22:00 Roma - Barcelona (Disney+)

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası

  1. 18:00 Spartak Subotica - Breidablik
  2. 19:00 FC Nordsjaelland - Gintra Universitetas
  3. 19:00 Fortuna Hjörring - Vorskla Poltava
  4. 19:00 Vllaznia - Inter Milano
  5. 20:00 Rosengard - Sporting CP

  1. 20:00 Slovacko - Eintracht Frankfurt
  2. 20:45 Austria Wien - Slavia Praha
  3. 21:35 Glasgow City - Koge
  4. 22:00 Sporting Braga - Anderlecht
