Milli maç bu akşam mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Eleme sürecine 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Türkiye, ikinci maçında ise İspanya karşısında 6-0'lık bir yenilgi aldı. Şimdi gözler, Ay-Yıldızlılar'ın Bulgaristan ile oynayacağı üçüncü karşılaşmaya çevrildi.