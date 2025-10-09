Milli maç bu akşam mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Eleme sürecine 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Türkiye, ikinci maçında ise İspanya karşısında 6-0'lık bir yenilgi aldı. Şimdi gözler, Ay-Yıldızlılar'ın Bulgaristan ile oynayacağı üçüncü karşılaşmaya çevrildi.
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.