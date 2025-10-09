PODCAST CANLI YAYIN

Milli maç bu akşam mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin gözü Ay-Yıldızlılar’ın Bulgaristan ile oynayacağı maça çevrildi. Peki Bulgaristan-Türkiye karşılaşması hangi tarihte oynanacak? Milli maç bu akşam mı? Türkiye'nin Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç bu akşam mı? Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, bugün mü? Saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Eleme sürecine 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Türkiye, ikinci maçında ise İspanya karşısında 6-0'lık bir yenilgi aldı. Şimdi gözler, Ay-Yıldızlılar'ın Bulgaristan ile oynayacağı üçüncü karşılaşmaya çevrildi.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ NASIL?

Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak maçları:

  1. 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
  2. 14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
  3. 15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
  4. 18 Kasım: İspanya - Türkiye
