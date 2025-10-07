PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye – Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi merak edilen detaylar ve muhtemel 11’ler...

Giriş Tarihi:
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak. Millî Takımın programı TFF tarafından duyuruldu.

(AA)(AA)

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Gürcistan Dünya Kupası Elemeleri maçında 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21:45'te karşı karşıya gelecek.

(AA)(AA)

Kamp ve Antrenman Programı

Gürcistan Maçı Öncesi 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da Riva'da resmi antrenman yapılacak.

Aynı gün saat 20.00'de kara yoluyla Kocaeli'ye geçilecek ve konaklanacak.

(AA)(AA)

Basın toplantısı saat 20.45'te, kısa yürüyüş ise 21.15'te gerçekleşecek.

Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda TV8 ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

(AA)(AA)

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Kochorashvili, Davitashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvaratskhelia, Mikautadze

7 Ekim maç programı 2025: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?7 Ekim maç programı 2025: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
7 Ekim maç programı 2025: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Borsa İstanbul
Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı
Türk Telekom
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar sonrası silahlar sustu
1995 Türkiye güzeli Demet Şener 90’ları aratmadı! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki! “Ne zaman yaşlanacaksın?”
TABLO TABLO ZAMLI TARİFE: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Oranlar yenileniyor
Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı
Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro