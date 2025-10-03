PODCAST CANLI YAYIN

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025 | Bulgaristan-Türkiye maçı saat kaçta, CANLI nereden izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yoluna devam eden A Milli Futbol Takımımız, kritik bir virajda. Taraftarlar, “Milli maç ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. İşte canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi:
Futbolseverlerin merakla beklediği milli maç takviminde Türkiye-Bulgaristan karşılaşması takip ediliyor. Taraftarlar, "Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı yayın bilgileri…

MİLLİ ARA NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle liglere kısa bir süreliğine ara veriliyor. Süper Lig'de bu haftaki karşılaşmaların tamamlanmasının ardından takımlar milli araya girecek. A Milli Futbol Takımımız ise bu dönemde Bulgaristan ve Gürcistan ile önemli maçlara çıkacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?
A Milli Takımımızın Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milli maçların yayın haklarını elinde bulunduran TV8, daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi Bulgaristan-Türkiye mücadelesini de ekranlara getirmesi beklenen kanal olarak öne çıkıyor.

