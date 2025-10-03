PODCAST CANLI YAYIN

F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?

Formula 1’de nefes kesen mücadele, sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix’siyle devam ediyor. Motor sporları tutkunların heyecanla takip ettiği Singapur GP, 3-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki F1 Singapur GP saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi:
F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun kritik virajlarından biri olan Singapur Grand Prix'si için geri sayım başladı. Marina Bay Sokak Pisti'nde ışıklar altında koşulacak yarış, şampiyona mücadelesine ayrı bir heyecan katacak. Peki F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

F1 Singapur GP ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı, Singapur'un ünlü Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulacak. 4,9 kilometrelik sokak pistinde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış hafta sonunda büyük heyecan yaşanacak. Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Bu sezonun en çok kazanan ismi McLaren'den Oscar Piastri 7 zaferle zirvede yer alırken, takım arkadaşı Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 4, Mercedes sürücüsü George Russell ise 1 galibiyet elde etti.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Pilotlar klasmanı (ilk 5)

Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan

Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

George Russell (Büyük Britanya): 212 puan

Charles Leclerc (Monako): 165 puan

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Takımlar klasmanı (ilk 5)

McLaren: 623 puan

Mercedes: 290 puan

Ferrari: 286 puan

Red Bull Racing: 272 puan

Williams: 101 puan

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın! | Alıkonulan aktivistler nerede?
Aynadaki Yabancı
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Memura farklı maaş! Ocak zammı için ipucu geldi: Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Fatih Altaylı hakkında ara karar
KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI | Ekim 2025 kira zammı ne kadar oldu, yüzde kaç? Ev, iş yeri kira zammı hesaplama
Meteoroloji’den ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kod uyarısı! 3 Ekim il il hava durumu: Marmara, Ege ve Akdeniz’e sağanak geliyor
İsrail'in soykırım bakanı Ben-Gvir zorla alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti!
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Semicenk takdir topladı: “Kerkük Zindanı” Filistin için Harbiye’de yankılandı
CHP'de kavga büyüyor! Gürsel Tekin'den olay sözler: Biz sustukça siz çaldınız
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi! "Sipeşyılın mirası"