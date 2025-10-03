Formula 1'de sezonun kritik virajlarından biri olan Singapur Grand Prix'si için geri sayım başladı. Marina Bay Sokak Pisti'nde ışıklar altında koşulacak yarış, şampiyona mücadelesine ayrı bir heyecan katacak. Peki F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?
F1 Singapur GP ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı, Singapur'un ünlü Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulacak. 4,9 kilometrelik sokak pistinde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış hafta sonunda büyük heyecan yaşanacak. Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Bu sezonun en çok kazanan ismi McLaren'den Oscar Piastri 7 zaferle zirvede yer alırken, takım arkadaşı Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 4, Mercedes sürücüsü George Russell ise 1 galibiyet elde etti.