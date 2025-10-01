Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

(Kaynak: AA)

MAÇI HAKEMİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde düdüğü Sırp hakem Srdjan Jovanovic çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

HEDEF: TARAFTARA 3 PUAN HEDİYE ETMEK

Avrupa serüvenine deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya bu kez üç puan parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe, taraftar desteğini arkasına alarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Domenico Tedesco'nun ekibi, Avrupa'da da moral bulmayı amaçlıyor.