Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da devam ediyor. İlk maçında Dinamo Zagreb karşısında istediğini alamayan Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde sahasında Fransa temsilcisi Nice’i ağırlayacak. Peki Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…

Taraftarının desteğini arkasına alarak gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, zorlu randevuda moral depolamayı hedefliyor. Futbolseverler ise "FenerbahçeNice maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maç bilgisi…

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Nice maçı, 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Nice arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

MAÇI HAKEMİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde düdüğü Sırp hakem Srdjan Jovanovic çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

HEDEF: TARAFTARA 3 PUAN HEDİYE ETMEK
Avrupa serüvenine deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sahaya bu kez üç puan parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe, taraftar desteğini arkasına alarak gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Domenico Tedesco'nun ekibi, Avrupa'da da moral bulmayı amaçlıyor.

RAKİP NICE LİGDE ORTA SIRALARDA
Sarı-lacivertlilerin rakibi Nice ise Fransa Ligue 1'de geride kalan 6 hafta sonunda topladığı 7 puanla 12. basamakta yer alıyor. Fransız ekibi, İstanbul'dan avantajlı bir skorla ayrılmanın peşinde.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK DURAN
Fenerbahçe'de kritik maç öncesinde sakatlığı bulunan Jhon Duran forma giyemeyecek. Bir süredir takımla çalışmalara katılamayan genç oyuncu kadroda yer almayacak. Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle sahada olamayan Anderson Talisca ise bu kez kadroya dahil edildi. Brezilyalı yıldız, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi halinde Nice karşısında forma şansı bulabilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği oyuncu listesi şöyle:
Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin
Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown
Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

