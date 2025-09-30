PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak bir mücadele sahne alıyor. Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, devler liginde tarihi bir sınava çıkarken rakibi ise dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid olacak. Peki Arda Güler ilk 11'de var mı? İşte Kairat - Real Madrid maç bilgisi…

Giriş Tarihi:
Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de var mı?

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Peki Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta?

Kairat Almaty-Real Madrid maçı, 30 Eylül Salı günü saat 19:45'te oynanacak.

Kairat - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Kairat Almaty ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TABİİ Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

Arda Güler ilk 11'de var mı?

Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kairat - Real Madrid maçı muhtemel 11'ler

Kairat Almaty: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Arad, Kasabulat, Gromyko, Jorginho, Mrynskiy, Satpaev

Real Madrid: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

