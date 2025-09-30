Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de var mı?

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Peki Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta?
Kairat Almaty-Real Madrid maçı, 30 Eylül Salı günü saat 19:45'te oynanacak.
Kairat - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Kairat Almaty ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TABİİ Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.
Arda Güler ilk 11'de var mı?
Genç yıldız Arda Güler'in Real Madrid formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.