Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de var mı?

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da geçtiğimiz hafta Atletico Madrid'e 5-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Peki Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?