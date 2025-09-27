Volkan Demirel göreve hazır! Fenerbahçe için konuştu

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, son dönemde hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak açıklamada bulundu. Demirel, hedefinin sarı lacivertliler olduğunu ancak hiçbir zaman bunun için talepte bulunmayacağını söyledi. Ayrıca Domenico Tedesco ile de yola devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu sezon istediği sonuçları henüz elde edemeyen Fenerbahçe'de kötü gidişata dur denmesi için çözümler aranıyor. Yeni başkan Sadettin Saran ve ekibinin birçok isimle görüşmelerde bulunduğu ve Volkan Demirel'in de listede yer aldığı öne sürülmüştü.

Demirel, katıldığı bir canlı yayında sarı lacivertlilere dair açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE, CAMİASININ İÇİNDE OLMAMI İSTİYOR"

Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye duyduğu bağlılığı şu sözlerle dile getirdi:

"Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum."

"İHTİYAÇ DUYULURSA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Demirel, görev için asla talepte bulunmayacağını vurgularken, "İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

"SADETTİN BAŞKAN İLE DERTLEŞMELERİMİZ OLUYOR"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü belirten Demirel, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım."

"TEDESCO İLE DEVAM EDİLMELİ"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da konuşan Demirel, sabırlı olunması gerektiğini vurguladı:

"Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli."

