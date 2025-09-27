Volkan Demirel göreve hazır! Fenerbahçe için konuştu

Volkan Demirel (Takvim Foto Arşiv)

"SADETTİN BAŞKAN İLE DERTLEŞMELERİMİZ OLUYOR"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü belirten Demirel, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım."