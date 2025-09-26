PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar? En ucuz bilet ne kadar, kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilen Galatasaray, ikinci karşılaşmasında güçlü rakibi Liverpool’u kendi sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği dev maç öncesinde biletler satışa çıkarken, fiyatlar ve en ucuz biletin kaç TL’den başladığı da araştırılıyor. İşte bilet fiyatların listesi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar? En ucuz bilet ne kadar, kaç TL?

Avrupa arenasında sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray, İstanbul'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için büyük bir heyecan yaratan bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların gruptaki kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI BİLET SATIŞLARI VE FİYATLARI

Mücadelenin biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16:00'dan itibaren satışa sunulacak. Tribün ve kategori bazında belirlenen bilet ücretleri şu şekilde:

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 30.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 17.000 TL

Kategori 8: 12.000 TL

Kategori 9: 10.000 TL

Kategori 10: 2.700 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir Tribünü: 2.300 TL

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
CHP'ye ret: Gürsel Tekin göreve devam edecek | Olay sözler: Beni zorlamayın
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti
Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletecekler | New York’ta protestolu karşılama
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı