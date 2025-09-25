4 günde 3 kez dünya şampiyonu olan Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli, kaç madalya kazandı?

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt , altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı. Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

Defne Kurt kimdir?

Küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Defne Kurt, milli yüzücülüğünün yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu. 2024 yılında mezun olan ve psikolog olarak kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu.