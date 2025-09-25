PODCAST CANLI YAYIN

4 günde 3 kez dünya şampiyonu olan Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli, kaç madalya kazandı?

Türk para yüzücüsü Defne Kurt, 4 günde 3 kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Singapur’da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyalarla Türk sporuna büyük bir gurur yaşattı. Peki Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli, kaç madalya kazandı?

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı. Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

Defne Kurt kimdir?

Küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Defne Kurt, milli yüzücülüğünün yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu. 2024 yılında mezun olan ve psikolog olarak kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu.

Defne Kurt, 2018 yılında Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da mücadele edip sırtüstü kategorisinde üçüncü olmuştu. 200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05 derece elde eden milli yüzücü ülkemize bronz madalya kazandırmıştı.

Son olarak Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı. Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.

