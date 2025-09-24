PODCAST CANLI YAYIN

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak. Peki Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte TRT 1 canlı maç izleme linki…

Taraftarlar, "Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının ilk 11'i merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçı canlı yayın bilgileri…

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Hafta Tarih Saat Maç
1. Hafta 24 Eylül Çarşamba 22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe
2. Hafta 2 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe – OGC Nice
3. Hafta 23 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe – VfB Stuttgart
4. Hafta 6 Kasım Perşembe 23.00 FC Viktoria Plzeň – Fenerbahçe
5. Hafta 27 Kasım Perşembe 20.45 Fenerbahçe – Ferencvárosi TC
6. Hafta 11 Aralık Perşembe 23.00 SK Brann – Fenerbahçe
7. Hafta 22 Ocak Perşembe 20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. Hafta 29 Ocak Perşembe 23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe

