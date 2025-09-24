PODCAST CANLI YAYIN

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de ertelenen 1. hafta maçında deplasmanda Kayserispor’un konuğu olacak. Ligde geride kalan 6 haftada 4 kez sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle yoluna devam ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Kayseri deplasmanında kazanarak üst sıralarla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Kayserispor – Beşiktaş erteleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi:
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen mücadelede Kayserispor'a konuk oluyor. Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralardan uzaklaşmamak istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswill, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Mehmet Eray, Opoku, Cardoso, Tuci

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!