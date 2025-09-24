Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen mücadelede Kayserispor'a konuk oluyor. Ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek üst sıralardan uzaklaşmamak istiyor.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.