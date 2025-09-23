PODCAST CANLI YAYIN

BM raportörlerinden soykırımcı İsrail’e futboldan men çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürülen soykırım nedeniyle İsrail’in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi gerektiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA'ya, ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in soykırım işlediği sonucuna varmasının, bu yönde karar alan uluslararası kuruluşların sayısının artmasının son örneği olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, spor kamuoyunun, her şeyin olağan akışında olduğu algısını reddetmesi gerektiği vurgulandı.

Spor kuruluşları ve platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmemesi ve ağır insan hakları ihlallerine sessiz kalmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası kuruluşların merkezi olan, müsabaka düzenleyen ve İsrail ile spor müsabakalarına katılan ülkelerin, soykırım karşısında tarafsız kalmama yükümlülüklerini göz önünde bulundurmaları gerekir." denildi.

ÜYELİK ASKIYA ALINMALI

Açıklamada, "Boykotun bireysel oyunculara değil, İsrail devletine yönelik olması gerektiği konusunda netiz. Her zaman, bireylerin hükümetlerinin aldığı kararların sonuçlarını üstlenemeyeceğini savunduk, bu nedenle kökenleri veya uyrukları nedeniyle bireysel oyunculara karşı ayrımcılık veya yaptırım uygulanmamalı. Büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiren devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve askıya alınmalı." ifadeleri kullanıldı.

FIFA ve UEFA gibi özel uluslararası kuruluşların, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca uluslararası insan hakları hukukuna tabi olduğu hatırlatılan açıklamada, sivil toplumun, FIFA ve UEFA'nın İsrail takımını askıya alması yönündeki çeşitli çabalarının farkında olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) tavsiye kararının uygulanmasını teşvik etmeyi ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle yaptırımlar uygulamasını amaçlayan eylem çağrılarını destekliyoruz. FIFA'yı bir kez daha, İsrail'in, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki yasadışı varlığından kaynaklanan durumu meşrulaştırmayı bırakmaya çağırıyoruz. Gazze'deki soykırımı bitirmek için mümkün olan her türlü önlemi almak hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur." vurgusu yapıldı.

Rusya uluslararası spor müsabakalarından men edilmişti (AA)Rusya uluslararası spor müsabakalarından men edilmişti (AA)

RUSYA MEN EDİLMİŞTİ

FIFA ve UEFA, Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasından yalnızca iki gün sonra Rusya'yı milli takımı ve kulüpleriyle birlikte tüm turnuvalardan men etmişti.

UEFA ve FİFA'nın Gazze'deki katliamlara sessizliği sürüyor (AA)UEFA ve FİFA'nın Gazze'deki katliamlara sessizliği sürüyor (AA)

İSRAİL'E SESSİZLİK

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısı 61 bini aşarken, yaralı sayısı 150 bini geçti. Spor tesislerinin hedef alınmasına ve Filistinli sporcuların yaşamını yitirmesine rağmen İsrail takımları ve sporcuları uluslararası turnuvalarda yer almaya devam etti.

Sporun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA, İsrail'e yaptırım uygulamayı bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı. Bu tutum, Rusya örneğiyle kıyaslandığında "çifte standart" eleştirilerini beraberinde getirdi.

UEFA, 2022'de yayımladığı açıklamada Rusya'nın işgalini "Avrupa'nın güvenliği için tehdit" diye nitelendirmiş ve olimpik ruh ile insan haklarına vurgu yaparak tüm Rus takımlarını turnuvalardan men etmişti.

