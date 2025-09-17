Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa maçı hangi kanalda?

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Birçok kişi, “Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa maç bilgisi…

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu yıl Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi derbi atmosferinde geçecek bu mücadelede Fenerbahçe, kupayı bir kez daha müzesine taşımayı hedeflerken Beşiktaş ise güçlü rakibini yenerek tarihe geçmeyi planlıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI BİLET FİYATLARI

Saha İçi 1. Sıra: 15.000 TL

Saha İçi 2. Sıra: 12.500 TL

Saha İçi 3. Sıra: 10.000 TL

1. Kategori: 2.000 TL

2. Kategori: 1.500 TL

3. Kategori: 1.250 TL

4. Kategori: 1.000 TL

5. Kategori: 750 TL

6. Kategori: 500 TL

7. Kategori: 350 TL

8. Kategori: 250 TL


