Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupa maçı hangi kanalda?

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu yıl Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi derbi atmosferinde geçecek bu mücadelede Fenerbahçe, kupayı bir kez daha müzesine taşımayı hedeflerken Beşiktaş ise güçlü rakibini yenerek tarihe geçmeyi planlıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman?