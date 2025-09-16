PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Alanyaspor maçı bu akşam mı? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında ertelenen mücadele için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme trafiği nedeniyle takvimi değişen sarı-lacivertliler, Corendon Alanyaspor karşısında sezonun kritik başlangıç sınavlarından birini verecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan tarih ve saat bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılırken, bilet satış sürecine dair detaylar da gündemde yerini aldı. İşte Fenerbahçe – Alanyaspor maçına dair tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Alanyaspor maçı bu akşam mı? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan, ertelenen ilk hafta maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa kupası mesaisinden dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. TFF'nin duyurduğu tarih ve saat bilgileri ile birlikte futbolseverlerin gözü şimdi bu karşılaşmanın detaylarında. Peki Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm merak edilenler...

(Takvim arşiv foto)(Takvim arşiv foto)

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen FenerbahçeCorendon Alanyaspor karşılaşmasının yeni tarihini duyurdu. Mücadele, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

(Takvim arşiv foto)(Takvim arşiv foto)

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

(Takvim arşiv foto)(Takvim arşiv foto)

C. Alanyaspor maçının biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe'nin 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de C. Alanyaspor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının biletleri satışa çıktı.

(Takvim arşiv foto)(Takvim arşiv foto)

Bilet satış programı şu şekilde:

  • 15 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
  • 16 Eylül Salı günü saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
  • 16 Eylül Salı günü saat 18.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.

SATILAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.

Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarları, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

(Takvim arşiv foto)(Takvim arşiv foto)

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

  1. KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  2. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  3. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  4. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  5. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  6. FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  7. FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  8. FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  9. FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  10. FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  11. FENERIUM ALT E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  12. MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  13. MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
Tedesco yönetimindeki ilk maçta sergilenen futbol taraftarlardan olumlu not aldı!Tedesco yönetimindeki ilk maçta sergilenen futbol taraftarlardan olumlu not aldı!
Tedesco yönetimindeki ilk maçta sergilenen futbol taraftarlardan olumlu not aldı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!