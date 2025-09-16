Fenerbahçe Alanyaspor maçı bu akşam mı? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan, ertelenen ilk hafta maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa kupası mesaisinden dönen Fenerbahçe, Kadıköy'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. TFF'nin duyurduğu tarih ve saat bilgileri ile birlikte futbolseverlerin gözü şimdi bu karşılaşmanın detaylarında. Peki Fenerbahçe – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm merak edilenler...
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor karşılaşmasının yeni tarihini duyurdu. Mücadele, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.