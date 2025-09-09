MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Bulgaristan - Türkiye eleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki kritik üçüncü maçında Bulgaristan’a konuk oluyor. Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 11 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Milli takımımız, grup mücadelelerine İspanya karşısında alınan 0-6’lık sonuçla başlamış, ardından Gürcistan’ı kendi sahasında ağırlamıştı. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki yolculuğunda Bulgaristan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sofya'da oynanacak maçta milliler, kritik puanlar için sahaya çıkacak. Peki milli maç hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte Bulgaristan - Türkiye canlı yayın saati ve tarihi…

BULGARİSTAN – TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'a konuk olacak. Karşılaşma, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

A Milliler, grubun dördüncü maçında ise 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak. İspanya karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki 643. resmi ve özel müsabakasına çıkan Türkiye, toplamda 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 mağlubiyet elde etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplam 48 takım yer alıyor ve Avrupa'dan 16 ekip 2026 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Elemeler kasım ayında tamamlanacak; gruplarını lider olarak bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na yükselecek.

Kalan dört kontenjan için ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 takım arasında play-off maçları oynanacak. Bu müsabakalar 2026 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek.

