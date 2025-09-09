MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Bulgaristan - Türkiye eleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

AA

Kalan dört kontenjan için ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 takım arasında play-off maçları oynanacak. Bu müsabakalar 2026 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek.