Türkiye Sırbistan basket maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'nda liderlik mücadelesine çıkıyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan 12 Dev Adam, grubun en kritik maçlarından birinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise şimdiden "Türkiye–Sırbistan maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…
Türkiye–Sırbistan Maçı Nerede Oynanacak?
EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki Türkiye–Sırbistan maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak.
Maçın Saati ve Yayın Bilgileri
Tarih: 3 Eylül 2025, Çarşamba
Saat: 21.15 (TSİ)
Stad: Xiaomi Arena – Riga / Letonya
Yayın: TRT Spor (canlı ve şifresiz)
Milli Takımın EuroBasket 2025 Performansı
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı:
Türkiye 93 – 73 Letonya
Türkiye 92 – 78 Çekya
Türkiye 95 – 54 Portekiz
Bu sonuçlarla grupta lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşısında da kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
Sırbistan'ın Grup Performansı
Sırbistan ise turnuvada şu ana kadar iki galibiyet aldı:
Sırbistan 98 – 64 Estonya
Sırbistan 80 – 69 Portekiz
Her iki takım da liderlik için parkeye çıkacak.
Türkiye–Sırbistan Basketbol Rekabeti
İki ülke, EuroBasket tarihinde şimdiye kadar dört kez karşılaştı. Bu maçların üçünde Sırbistan galip gelirken, Türkiye bir kez kazandı.
En unutulmaz karşılaşma ise EuroBasket 2001 finali oldu. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, tarihi bir başarıyla gümüş madalya kazanmış, finalde ise dönemin Yugoslavya'sına 78-69 mağlup olmuştu.