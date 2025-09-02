PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Sırbistan basket maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Türkiye–Sırbistan EuroBasket 2025 maçı 3 Eylül Çarşamba günü Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanacak. Saat 21.15'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Sırbistan basket maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'nda liderlik mücadelesine çıkıyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan 12 Dev Adam, grubun en kritik maçlarından birinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise şimdiden "Türkiye–Sırbistan maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…

Türkiye–Sırbistan Maçı Nerede Oynanacak?

EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki TürkiyeSırbistan maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak.

Maçın Saati ve Yayın Bilgileri

Tarih: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Saat: 21.15 (TSİ)

Stad: Xiaomi Arena – Riga / Letonya

Yayın: TRT Spor (canlı ve şifresiz)

Milli Takımın EuroBasket 2025 Performansı

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı:

Türkiye 93 – 73 Letonya

Türkiye 92 – 78 Çekya

Türkiye 95 – 54 Portekiz

Bu sonuçlarla grupta lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşısında da kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sırbistan'ın Grup Performansı

Sırbistan ise turnuvada şu ana kadar iki galibiyet aldı:

Sırbistan 98 – 64 Estonya

Sırbistan 80 – 69 Portekiz

Her iki takım da liderlik için parkeye çıkacak.

Türkiye–Sırbistan Basketbol Rekabeti

İki ülke, EuroBasket tarihinde şimdiye kadar dört kez karşılaştı. Bu maçların üçünde Sırbistan galip gelirken, Türkiye bir kez kazandı.

En unutulmaz karşılaşma ise EuroBasket 2001 finali oldu. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, tarihi bir başarıyla gümüş madalya kazanmış, finalde ise dönemin Yugoslavya'sına 78-69 mağlup olmuştu.

PUAN DURUMU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi