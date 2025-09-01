PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Sırbistan basketbol maçı saat kaçta, ne zaman, nerede oynanacak?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’nda liderlik mücadelesine çıkıyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan 12 Dev Adam, grubun en kritik maçlarından birinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise şimdiden “Türkiye–Sırbistan maçı nerede, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…

TürkiyeSırbistan EuroBasket 2025 maçı 3 Eylül Çarşamba günü Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanacak. Saat 21.15'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye–Sırbistan Maçı Nerede Oynanacak?

EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki TürkiyeSırbistan maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanacak.

Maçın Saati ve Yayın Bilgileri

Tarih: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Saat: 21.15 (TSİ)

Stad: Xiaomi Arena – Riga / Letonya

Yayın: TRT Spor (canlı ve şifresiz)

Milli Takımın EuroBasket 2025 Performansı

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı:

Türkiye 93 – 73 Letonya

Türkiye 92 – 78 Çekya

Türkiye 95 – 54 Portekiz

Bu sonuçlarla grupta lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşısında da kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sırbistan'ın Grup Performansı

Sırbistan ise turnuvada şu ana kadar iki galibiyet aldı:

Sırbistan 98 – 64 Estonya

Sırbistan 80 – 69 Portekiz

Her iki takım da liderlik için parkeye çıkacak.

Türkiye–Sırbistan Basketbol Rekabeti

İki ülke, EuroBasket tarihinde şimdiye kadar dört kez karşılaştı. Bu maçların üçünde Sırbistan galip gelirken, Türkiye bir kez kazandı.

En unutulmaz karşılaşma ise EuroBasket 2001 finali oldu. İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, tarihi bir başarıyla gümüş madalya kazanmış, finalde ise dönemin Yugoslavya'sına 78-69 mağlup olmuştu.

