Türkiye Estonya basketbol maçı kaç kaç? Türkiye Estonya maç sonucu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki dördüncü maçına çıktı. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da Estonya ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler ise "Türkiye–Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.