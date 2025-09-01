PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Estonya basketbol maçı kaç kaç? Türkiye Estonya maç sonucu

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’nda Estonya ile karşılaşıyor. Türkiye–Estonya maçı 29 Ağustos’ta Arena Riga’da oynanıyor ve TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Estonya basketbol maçı kaç kaç? Türkiye Estonya maç sonucu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki dördüncü maçına çıktı. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da Estonya ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler ise "Türkiye–Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Üçüncü çeyrek oynanıyor

Estonya: 42

Türkiye: 58

İlk çeyrek sonucu: Estonya 13-25 Türkiye

İkinci çeyrek sonucu: Estonya 27-46 Türkiye

Türkiye–Estonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Tarih: 29 Ağustos 2025

Saat: 14.45

Yer: Arena Riga – Letonya'nın başkenti Riga

Yayın: TRT Spor (canlı, şifresiz)

Türkiye'nin EuroBasket 2025 Performansı

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ilk üç maçında üstün performans gösterdi:

Türkiye 93 – 73 Letonya

Türkiye 92 – 78 Çekya

Türkiye 95 – 54 Portekiz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Gözleri Karadeniz
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı
Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! Sevgilisini öldürüp intihar etti! Hilal Özdemir'i böyle kandırmış | Üniversiteden inceleme kararı
Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! "Balıklar füze testinden korkuyor" | Sosyal medyada dalga konusu oldu
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
CERN'ü ifşa etmişti! ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek
CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın cinayet soruşturması geçmişi! Görevden alınmış!
Altın fiyatları patladı! Bankalardan yeni rekor tarihi verildi
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı
Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Doğu'da zirve Batı'da manşet | Hangi konular masada?
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
MEYRA DEĞİŞTİ Mİ YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİ? atv bu sezon da kendinden söz ettirecek! Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni tanıtım
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş'un telefonunda ne var?