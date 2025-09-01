Türkiye Estonya basketbol maçı kaç kaç? Türkiye Estonya maç sonucu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki dördüncü maçına çıktı. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da Estonya ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler ise "Türkiye–Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Üçüncü çeyrek oynanıyor
Estonya: 42
Türkiye: 58
İlk çeyrek sonucu: Estonya 13-25 Türkiye
İkinci çeyrek sonucu: Estonya 27-46 Türkiye
Türkiye–Estonya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Tarih: 29 Ağustos 2025
Saat: 14.45
Yer: Arena Riga – Letonya'nın başkenti Riga
Yayın: TRT Spor (canlı, şifresiz)
Türkiye'nin EuroBasket 2025 Performansı
A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ilk üç maçında üstün performans gösterdi:
Türkiye 93 – 73 Letonya
Türkiye 92 – 78 Çekya
Türkiye 95 – 54 Portekiz